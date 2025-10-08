New York: positiva la giornata per Cisco Systems

Cisco

Dow Jones

azienda produttrice di apparati di networking

indice americano

Cisco

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene del 2,36%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,2%, rispetto a +0,59% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 71,17 USD e primo supporto individuato a 69,52. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 72,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)