New York: positiva la giornata per Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta positiva per Cisco
, che avanza bene del 2,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che l'azienda produttrice di apparati di networking
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,2%, rispetto a +0,59% dell'indice americano
).
L'esame di breve periodo di Cisco
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 71,17 USD e primo supporto individuato a 69,52. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 72,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)