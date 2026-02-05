New York: andamento rialzista per Cisco Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti Cisco
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Cisco
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 83,43 USD, mentre il primo supporto è stimato a 81,31. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 85,55.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)