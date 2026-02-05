Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 18:41
24.764 -0,51%
Dow Jones 18:41
49.202 -0,60%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

New York: andamento rialzista per Cisco Systems

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Cisco Systems
(Teleborsa) - Balza in avanti Cisco, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Cisco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 83,43 USD, mentre il primo supporto è stimato a 81,31. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 85,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```