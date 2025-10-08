New York: positiva la giornata per Moderna

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società americana di biotecnologia
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moderna
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moderna
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Moderna
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 28,63 USD, con il supporto più immediato individuato in area 27,52. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)