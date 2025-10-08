Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Moderna

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società americana di biotecnologia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moderna evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moderna rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Moderna. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 28,63 USD, con il supporto più immediato individuato in area 27,52. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,86.

