Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 22:00
25.507 -0,57%
Dow Jones 22:00
49.266 +0,55%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: profondo rosso per Alnylam Pharmaceuticals

Ribasso per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che tratta in perdita del 6,22% sui valori precedenti.
