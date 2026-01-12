Moderna, ricavi 2025 sopra le attese e per il 2026 conferma crescita e riduzione spese operative

(Teleborsa) - In occasione della 44ª Conferenza Annuale J.P. Morgan Healthcare, Moderna
ha presentato un aggiornamento strategico
e finanziario
che delinea una decisa ottimizzazione della struttura dei costi e un’accelerazione della pipeline mRNA. La società ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi preliminari
(non sottoposti a revisione) di circa 1,9 miliardi di dollari
, superando di 100 milioni il valore medio del range comunicato in precedenza.
Il 2025 è stato caratterizzato da un rigoroso controllo della spesa operativa GAAP
, ridotta di circa 2 miliardi di dollari rispetto all'inizio dell'anno. Questo sforzo ha permesso di migliorare le previsioni sulle spese operative per il 2025 di ulteriori 200 milioni di dollari, portandole in un intervallo compreso tra 5,0 e 5,2 miliardi. La posizione finanziaria
al termine dell'anno risulta solida, con una liquidità
di circa 8,1 miliardi di dollari, cifra che include il prelievo di 0,6 miliardi di dollari da una linea di credito a termine di 1,5 miliardi recentemente sottoscritta con Ares Management Credit Funds.
Per l'esercizio 2026
, Moderna conferma l'obiettivo di una crescita dei ricavi fino al 10% e un'ulteriore contrazione delle spese operative GAAP a circa 4,9 miliardi di dollari.
La strategia di lungo periodo
punta a ridurre i costi fino a 4,2-4,6 miliardi di dollari nel 2027, con l'obiettivo di raggiungere il pareggio di cassa (cash breakeven) nel 2028.