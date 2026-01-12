Moderna, ricavi 2025 sopra le attese e per il 2026 conferma crescita e riduzione spese operative

Moderna

(Teleborsa) - In occasione della 44ª Conferenza Annuale J.P. Morgan Healthcare,ha presentato unche delinea una decisa ottimizzazione della struttura dei costi e un’accelerazione della pipeline mRNA. La società ha chiuso l’esercizio 2025 con(non sottoposti a revisione) di circa, superando di 100 milioni il valore medio del range comunicato in precedenza.Il 2025 è stato caratterizzato da un rigoroso controllo della, ridotta di circa 2 miliardi di dollari rispetto all'inizio dell'anno. Questo sforzo ha permesso di migliorare le previsioni sulle spese operative per il 2025 di ulteriori 200 milioni di dollari, portandole in un intervallo compreso tra 5,0 e 5,2 miliardi. Laal termine dell'anno risulta solida, con unadi circa 8,1 miliardi di dollari, cifra che include il prelievo di 0,6 miliardi di dollari da una linea di credito a termine di 1,5 miliardi recentemente sottoscritta con Ares Management Credit Funds.Per l', Moderna conferma l'obiettivo di una crescita dei ricavi fino al 10% e un'ulteriore contrazione delle spese operative GAAP a circa 4,9 miliardi di dollari.Lapunta a ridurre i costi fino a 4,2-4,6 miliardi di dollari nel 2027, con l'obiettivo di raggiungere il pareggio di cassa (cash breakeven) nel 2028.