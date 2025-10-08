Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

SILVER del 7/10/2025

SILVER del 7/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Ribasso per il metallo prezioso, che chiude la seduta con una flessione dell'1,46%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 48,6, con il supporto più immediato individuato in area 47,04. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 46,24.


