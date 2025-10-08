SILVER del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Ribasso per il metallo prezioso, che chiude la seduta con una flessione dell'1,46%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 48,6, con il supporto più immediato individuato in area 47,04. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 46,24.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)