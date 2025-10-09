Milano 15:31
Francoforte: movimento negativo per Renk

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Renk
(Teleborsa) - Retrocede Renk, con un ribasso del 2,77%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renk, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 81,96 Euro. Primo supporto visto a 79,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 79,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
