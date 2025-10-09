Francoforte: movimento negativo per Renk

(Teleborsa) - Retrocede Renk
, con un ribasso del 2,77%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renk
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 81,96 Euro. Primo supporto visto a 79,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 79,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)