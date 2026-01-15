Milano 13:31
45.776 +0,28%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:31
10.237 +0,52%
Francoforte 13:31
25.278 -0,03%

Francoforte: rosso per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Renk
Ribasso composto e controllato per Renk, che presenta una flessione del 2,64% sui valori precedenti.
Condividi
```