Milano 14:21
44.142 -1,28%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:21
10.108 -0,18%
Francoforte 14:21
24.376 -1,32%

Francoforte: andamento negativo per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Renk
Sottotono Renk, che passa di mano con un calo del 3,05%.
Condividi
```