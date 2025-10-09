New York: netto calo registrato da Boeing

(Teleborsa) - Si muove in perdita il colosso dell'aereonautica
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,94% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Boeing
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,58%, rispetto a +0,03% dell'indice americano
).
Tecnicamente, il gigante aerospaziale statunitense
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 222,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 213,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 232,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)