New York: netto calo registrato da Boeing

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,94% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,58%, rispetto a +0,03% dell').Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 222,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 213,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 232,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)