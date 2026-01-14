New York: in calo Boeing

colosso dell'aereonautica

Dow Jones

Boeing

gigante aerospaziale statunitense

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione dell'1,90%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 243,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 238,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 248,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)