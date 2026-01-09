New York: nuovo spunto rialzista per Boeing

(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'aereonautica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Boeing
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante aerospaziale statunitense
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Boeing
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 234,1 USD. Primo supporto a 229,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 226,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)