New York: nuovo spunto rialzista per Boeing

(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'aereonautica, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Boeing più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante aerospaziale statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Boeing evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 234,1 USD. Primo supporto a 229,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 226,4.

