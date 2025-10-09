Milano 17:35
New York: scambi al rialzo per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gestore di una serie di catene di ipermercati, con una variazione percentuale del 2,19%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Costco Wholesale rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Costco Wholesale ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 941,1 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 954,3, mentre il primo supporto è stimato a 928.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
