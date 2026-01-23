Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 20:44
25.611 +0,36%
Dow Jones 20:44
49.077 -0,62%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per MicroStrategy Incorporated
Apprezzabile rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, in guadagno del 3,19% sui valori precedenti.
