Milano 9:31
43.343 -0,32%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:31
9.518 -0,32%
24.642 +0,18%

Oro: 4.033,99 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.033,99 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.033,99 dollari l'oncia (-0,12%) alle 08:30.
Condividi
```