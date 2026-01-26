Milano
17:35
44.950
+0,26%
Nasdaq
17:39
25.774
+0,66%
Dow Jones
17:39
49.244
+0,30%
Londra
17:35
10.149
+0,05%
Francoforte
17:35
24.933
+0,13%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 5.087,31 dollari alle 11:30
Oro: 5.087,31 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
26 gennaio 2026 - 11.30
L'Oro vale 5.087,31 dollari l'oncia (+2,11%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.590,46 dollari alle 19:30
Oro: 4.321,41 dollari alle 11:30
Oro: 4.423,57 dollari alle 15:40
Oro: 4.929,44 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+1,68%
Altre notizie
Oro: 4.955,64 dollari alle 08:30
Oro: 4.441,44 dollari alle 19:30
Oro: 4.491,21 dollari alle 19:30
Oro: 4.604,47 dollari alle 19:30
Oro: 4.627,96 dollari alle 19:30
Oro: 4.459,54 dollari alle 11:30
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto