Milano 12:42
43.036 -1,03%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:42
9.511 -0,39%
Francoforte 12:42
24.661 +0,26%

Oro: 4.038,38 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.038,38 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.038,38 dollari l'oncia (-0,01%) alle 11:30.
Condividi
```