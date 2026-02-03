Milano 11:41
46.423 +0,91%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:41
10.323 -0,18%
Francoforte 11:41
24.885 +0,35%

Oro: 4.915,02 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.915,02 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.915,02 dollari l'oncia (+5,45%) alle 11:30.
Condividi
```