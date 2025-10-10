Milano 9:12
PALLADIUM del 9/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,62% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.490 e primo supporto individuato a 1.303. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.677.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
