PALLADIUM del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,62% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.490 e primo supporto individuato a 1.303. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.677.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)