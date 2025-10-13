Milano 10:42
Francoforte: brillante l'andamento di Kion

(Teleborsa) - Scambia in profit Kion, che lievita del 2,37%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kion, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 55,45 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 56,85. Il peggioramento di Kion è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 54,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
