Milano 10:45
44.413 -0,67%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:45
10.130 +0,03%
Francoforte 10:45
24.584 -0,48%

Francoforte: accelera Aixtron

Brillante rialzo per Aixtron, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,28%.
