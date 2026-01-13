Francoforte: movimento negativo per Kion

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kion
, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.
L'andamento di Kion
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Kion
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 65,28 Euro. Primo supporto visto a 63,13. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 62,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)