Francoforte: movimento negativo per Kion
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kion, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.

L'andamento di Kion nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Kion. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 65,28 Euro. Primo supporto visto a 63,13. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 62,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
