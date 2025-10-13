Milano 17:35
New York: amplia l'ascesa Microchip Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il grosso chip maker americano, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,36%.

L'andamento di Microchip Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,77 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,15. Il peggioramento di Microchip Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
