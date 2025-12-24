Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 17:24
25.629 +0,16%
Dow Jones 17:24
48.680 +0,49%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: andamento rialzista per Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Micron Technology
Rialzo marcato per il produttore di microchip, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
Condividi
```