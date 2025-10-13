New York: giornata depressa per Trade Desk

società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie

Nasdaq 100

Trade Desk

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,25%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 52,67 USD, con il supporto più immediato individuato in area 50,44. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 49,69.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)