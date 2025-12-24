Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 19:00
25.656 +0,27%
Dow Jones 19:02
48.731 +0,60%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: andamento rialzista per Trade Desk

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Trade Desk
Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, con una variazione percentuale dell'1,82%.
