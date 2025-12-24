New York: scambi al rialzo per Trade Desk

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Trade Desk
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Trade Desk
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 38,45 USD. Supporto a 37,48. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 39,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)