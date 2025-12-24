Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 19:00
25.656 +0,27%
Dow Jones 19:02
48.731 +0,60%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: scambi al rialzo per Trade Desk

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Trade Desk più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Trade Desk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 38,45 USD. Supporto a 37,48. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 39,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
