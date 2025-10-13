Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Oro: 4.112,18 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.112,18 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.112,18 dollari l'oncia (+2,34%) alle 19:30.
Condividi
```