Milano 13:05
46.228 +0,95%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:05
10.686 +0,55%
Francoforte 13:05
25.103 +0,24%

Oro: 5.025,98 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 5.025,98 dollari alle 11:30
L'Oro vale 5.025,98 dollari l'oncia (+0,6%) alle 11:30.
Condividi
```