PALLADIUM del 12/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,13%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.478,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.367. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.590.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)