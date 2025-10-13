Milano 10:46
42.206 +0,38%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:46
9.436 +0,09%
Francoforte 10:46
24.360 +0,49%

PALLADIUM del 12/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 12/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,13%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.478,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.367. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.590.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
