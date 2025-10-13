Milano 10:51
42.217 +0,40%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:51
9.436 +0,09%
Francoforte 10:51
24.357 +0,48%

SILVER del 10/10/2025

Finanza
SILVER del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Protagonista il metallo prezioso, che chiude la seduta con un rialzo del 2,36%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 51,11. Rischio di eventuale correzione fino al target 48,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 53,56.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
