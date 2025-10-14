Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:07
24.590 -0,65%
Dow Jones 18:07
46.192 +0,27%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
Perde terreno l'indice bancario europeo, che retrocede a 226,27 punti, ritracciando dell'1,14%.
Condividi
```