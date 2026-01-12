Milano 11:51
45.645 -0,16%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:51
10.124 -0,01%
Francoforte 11:51
25.323 +0,24%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo perde l'1,24%, continuando la seduta a 263,73 punti.
Condividi
```