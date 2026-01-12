Milano
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 12.07
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 gennaio 2026 - 10.00
L'
Indice bancario europeo
perde l'1,24%, continuando la seduta a 263,73 punti.
Euro Stoxx Banks
Euro Stoxx Banks
-0,23%
