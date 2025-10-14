Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:09
24.592 -0,64%
Dow Jones 18:09
46.182 +0,25%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Renk
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Renk, che presenta una flessione del 3,14% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renk, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Renk. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 73,31 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 71,89. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 71,28.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
