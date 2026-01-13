Milano 14:14
45.687 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:14
10.137 -0,04%
Francoforte 14:14
25.441 +0,14%

Francoforte: calo per Renk

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Renk
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Renk, con una flessione del 2,37%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.


Tecnicamente, Renk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 68,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```