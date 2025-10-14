Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:17
24.629 -0,49%
Dow Jones 18:17
46.224 +0,34%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Male Intel sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
Male Intel sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso per il principale produttore di chip, che passa di mano in perdita del 5,51%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intel rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,89 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,57. L'equilibrata forza rialzista del colosso dei semiconduttori è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 37,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```