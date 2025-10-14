Male Intel sul mercato azionario di New York

principale produttore di chip

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 5,51%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,89 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,57. L'equilibrata forza rialzista delè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 37,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)