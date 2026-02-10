Milano 17:35
Intel, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Pressione sul principale produttore di chip, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,19%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, Intel è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,59 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
