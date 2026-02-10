Intel, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Pressione sul principale produttore di chip
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,19%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Tecnicamente, Intel
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,59 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,57.
