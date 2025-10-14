New York: brillante l'andamento di Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda produttrice di apparati di networking
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 67,55 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 69,8. Il peggioramento di Cisco Systems
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)