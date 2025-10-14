Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

New York: brillante l'andamento di Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,35%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda produttrice di apparati di networking evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 67,55 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 69,8. Il peggioramento di Cisco Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
