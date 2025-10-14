New York: brillante l'andamento di Microchip Technology

grosso chip maker americano

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 3,20%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 63,61 USD con tetto rappresentato dall'area 67,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 60,76.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)