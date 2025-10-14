New York: brillante l'andamento di Microchip Technology

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del grosso chip maker americano
, con una variazione percentuale del 3,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microchip Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Microchip Technology
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Microchip Technology
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 63,61 USD con tetto rappresentato dall'area 67,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 60,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)