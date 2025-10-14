Milano 14-ott
New York: brillante l'andamento di Microchip Technology

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del grosso chip maker americano, con una variazione percentuale del 3,20%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microchip Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Microchip Technology rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Microchip Technology suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 63,61 USD con tetto rappresentato dall'area 67,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 60,76.

