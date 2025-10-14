New York: pioggia di acquisti su Builders FirstSource

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di prodotti per l'edilizia
, che mostra una salita bruciante del 5,28% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Builders FirstSource
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Builders FirstSource
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 121,7 USD con area di resistenza individuata a quota 129,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 116,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)