Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 21:58
25.512 -0,55%
Dow Jones 21:58
49.261 +0,54%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

A New York corre Builders FirstSource

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Builders FirstSource
Protagonista il fornitore di prodotti per l'edilizia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,67%.
Condividi
```