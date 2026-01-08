Milano 17:35
New York: Builders FirstSource in rally

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di prodotti per l'edilizia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,67%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Builders FirstSource mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,91%, rispetto a +1,01% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di Builders FirstSource mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 106,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 115. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 100,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
