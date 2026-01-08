New York: Builders FirstSource in rally

fornitore di prodotti per l'edilizia

S&P-500

Builders FirstSource

indice del basket statunitense

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,67%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,91%, rispetto a +1,01% dell').Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 106,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 115. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 100,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)