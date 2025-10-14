Milano
17:35
42.076
-0,22%
Nasdaq
18:21
24.693
-0,23%
Dow Jones
18:21
46.315
+0,54%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
17:35
24.237
-0,62%
Martedì 14 Ottobre 2025, ore 18.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.140,91 dollari alle 11:30
Oro: 4.140,91 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2025 - 11.30
L'Oro vale 4.140,91 dollari l'oncia (+0,73%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.640,3 dollari alle 11:30
Oro: 3.732,96 dollari alle 15:40
Oro: 3.660,9 dollari alle 15:40
Oro: 4.038,38 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,61%
Altre notizie
Oro: 3.740,27 dollari alle 19:30
Oro: 3.642 dollari alle 08:30
Oro: 4.033,99 dollari alle 08:30
Oro: 3.745,55 dollari alle 08:30
Oro: 4.030,4 dollari alle 15:40
Oro: 3.697,11 dollari alle 11:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto