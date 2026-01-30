Milano
17:35
45.527
+1,00%
Nasdaq
19:51
25.588
-1,15%
Dow Jones
19:51
48.718
-0,72%
Londra
17:35
10.224
+0,51%
Francoforte
17:35
24.539
+0,94%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 20.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.810,33 dollari alle 19:30
Oro: 4.810,33 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
30 gennaio 2026 - 19.30
L'Oro vale 4.810,33 dollari l'oncia (-10,59%) alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.638,3 dollari alle 08:30
Oro: 4.835,01 dollari alle 19:30
Oro: 5.514,59 dollari alle 11:30
Oro: 4.327,19 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-10,59%
Altre notizie
Oro: 4.605,38 dollari alle 08:30
Oro: 4.439 dollari alle 15:40
Oro: 4.454,06 dollari alle 08:30
Oro: 5.556,94 dollari alle 08:30
Oro: 4.761,34 dollari alle 19:30
Oro: 4.459,54 dollari alle 11:30
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto