Piazza Affari: in calo Amplifon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,89%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 14,32 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,67. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 14,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)