Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:25
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:25
48.377 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: in calo Campari

Sottotono l'azienda attiva nel settore beverage, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
