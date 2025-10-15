Milano 16:44
41.959 -0,28%
Nasdaq 16:44
24.910 +1,35%
Dow Jones 16:44
46.595 +0,70%
Londra 16:44
9.439 -0,15%
Francoforte 16:44
24.229 -0,03%

Francoforte: andamento sostenuto per Sartorius

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sartorius, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sartorius. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 215,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 211. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 208,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
