Francoforte: andamento sostenuto per Sartorius

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sartorius
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sartorius
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 215,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 211. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 208,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)