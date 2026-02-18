Milano 15:17
46.299 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:17
10.679 +1,17%
Francoforte 15:17
25.142 +0,58%

Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Scambia in profit la banca tedesca, che lievita del 3,18%.
