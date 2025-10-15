Milano 12:25
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Renk

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Renk, che esibisce una perdita secca del 5,08% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Renk evidenzia un declino dei corsi verso area 67,14 Euro con prima area di resistenza vista a 69,72. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 66,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
