Londra: brillante l'andamento di Pearson

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società internazionale di formazione
, con una variazione percentuale del 2,30%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pearson
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Pearson
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,94 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)