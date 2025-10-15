Milano 12:27
Londra: brillante l'andamento di Pearson

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società internazionale di formazione, con una variazione percentuale del 2,30%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pearson più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Pearson è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,94 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,08.

